مظاهرات في ألمانيا ضد العنصرية ودعما لـ"فلويد"

تظاهر آلاف من الألمان، الجمعة، في مدينة فرانكفورت احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة، وتضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا ضد مقتل جورج فلويد.



وقالت متحدثة باسم الشرطة : إن" المظاهرة مرت بسلام، والمشاركين الذين وصل عددهم إلى ثلاثة آلاف التزموا بالقواعد الصحية المفروضة بسبب فيروس كورونا وارتدوا أقنعة الوجه."

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وتأتي المظاهرة تضامنا مع مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد خلال عملية عنيفة للشرطة، ورفع المتظاهرون شعار منظمة "حياة السود مهمة".

وكان ما بين 550 إلى 600 متظاهر انطلقوا يوم الأربعاء الماضي للسبب ذاته في شوارع فرانكفورت أيضا.

ويواصل محتجون في عدة مدن وولايات أمريكية التنفيس عن غضبهم إزاء وفاة جورج فلويد بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يجد صعوبة في التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض جاثيا على رقبته.