البحر المتوسط يشتعل بسبب أردوغان .. اليونان تستعد عسكرياً لمواجهة تركيا

قال وزير الدفاع اليوناني، إن بلاده مستعدة لمواجهة عسكرية مع تركيا، لأن سلوك تركيا عدواني جدا، ومستعدون لحماية حقوقنا السيادية بما في ذلك العمل العسكري، وذلك بحسب تصريحات بثتها قناة العربية.

ودعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تركيا، إلى احترام سيادة قبرص واليونان ومياههما الإقليمية،

يأتي ذلك بعدما أعلنت تركيا مؤخرًا أنها ستقوم بأنشطة تنقيب عن الغاز الطبيعي بالقرب من جزيرة كريت وجزر يونانية أخرى.

وقال بوريل - في تصريحات نقلتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - إن الاتحاد الأوروبي على اتصال وثيق بوزيري خارجية اليونان وقبرص لمتابعة الوضع في البلدين بخصوص أعمال الحفر التي تجريها تركيا هناك، مطالبًا أنقرة بوقف الحفر في المناطق الاقتصادية الخالصة أو المياه الإقليمية التابعة لقبرص واليونان.