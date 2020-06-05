شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: لن نتراجع عن إزالة العوائق التى يضعها نظام أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، إن أحزاب المعارضة التركية سوف تعمل على إزالة جميع العوائق التي يضعها النظام الحاكم في طريق استرجاع معاني العدالة والقانون والديمقراطية الحقيقية إلى تركيا، مهما كان الثمن، وذلك على خلفية رفع الحصانة عن نواب معارضين واعتقالهم، من بينهم النائب عن حزب الشعب أنيس بربر أوغلو.

وعلق كمال أوغلو، عبر مقطع فيديو نشره في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على رفع الحصانة عن أنيس بربر أوغلو، قائلًا إن ذلك القرار منافٍ للدستور واللوائح، وإن بربر أوغلو سياسي مرموق وشخص على دراية تامة بقواعد وقوانين تركيا. وتابع: "نحن سنواجه الكثير من هذه الأحداث المنافية للديموقراطية والعدالة تحت حكم أردوغان".

وأوضح كمال أوغلو، أنه وفقًا للمادة 83 من الدستور التركي، فإن رفع المجلس للحصانة عن أحد النواب إنما تكون بسبب أحكام قضائية، ووجه خطابه للسلطة الحاكمة قائلًا: هل طبقتم تلك المادة؟ وأردف: "مع الأسف لم تطبقوا هذه المادة أيضًا، لأنه حيثما تغيب العدالة يغيب القانون. وكلما غابت العدالة ستغيب وصاية البرلمان على الحكومة".