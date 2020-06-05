شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ميدان التحرير فى أبهى صوره بعد إضاءته وتطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الحكومة من المرحلة النهائية لمشروع تطوير ميدان التحرير والمبانى المحيطة به فى ضوء عملية تطويره. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد المرحلة النهائية لمشروع إضاءة الميدان، بعد انتهاء شركة "مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية" من أعماله بصورة كاملة، ورافقه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام‪.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل على تطوير ميدان التحرير الذي يُعد أشهر الميادين في مصر؛ ليظهر في أبهى صورة له، وليكون مزاراً ضمن المزارات الأثرية والسياحية التي تحظى بها مصر، وذلك في إطار المشروع العام لتطوير القاهرة الخديوية الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً على استمرار خطة التطوير لتشمل جميع مناطق القاهرة التاريخية‪.

وخلال تفقده للمرحلة الأخيرة لمشروع إضاءة الميدان، حرص رئيس الوزراء على متابعة ما تم تنفيذه من ملاحظات أبداها خلال جولته السابقة بالميدان، والتي تتعلق بالإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصري بالتحرير، وكذا الحديقة الملحقة به والخاصة بالعرض المتحفي المفتوح، إلى جانب نُظم إضاءة العقارات التراثية المطلة على الميدان، والمسلة، والنافورة، والموقع العام.

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