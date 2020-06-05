"أيقونة للجمال".. مستشار "الوزراء" ينشر صورًا جديدة لميدان التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، صورًا جديدة لميدان التحرير، واصفًا إياه بـ"أيقونة للجمال". وقال يونس، في تديونة على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "الصور بعدسة الفنان سليمان العطيفى، مصور رئيس الوزراء، الذي بذل جهدًا خارقًا، ولكن لأنه فنان، فهو يستعذب اللقطة، يتذوق حلاوتها، ويذهب أي تعب أدراج الرياح مع ظهور هذه التحف للنور".

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