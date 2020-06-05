للمرة الثانية في أسبوع.. مقاتلات بريطانية تعترض طائرات حربية روسية فوق البلطيق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

للمرة الثانية في أسبوع، أعلن سلاح الجو البريطاني، أن مقاتلاته اعترضت طائرات حربية روسية فوق بحر البلطيق.

وجاء في بلاغ صدر عن القوات الجوية البريطانية، ونقلته شبكة "روسيا اليوم"، الجمعة "انطلقت مقاتلات من طراز تايفون المتمركزة في ليتوانيا ضمن مجموعة الناتو الجوية للمرة الثانية هذا الأسبوع، لاعتراض طائرات حربية روسية فوق مياه بحر البلطيق. بعد ظهر 4 يونيو، انطلقت هذه المقاتلات لاعتراض طائرة روسية من طراز إيل-20، ومقاتلتين من طراز سو-27".

وأكد سلاح الجو البريطاني، أن مقاتلاته اقتربت من الطائرات الروسية وتمكنت من تحديد هويتها.

وفي وقت سابق، أعلن سلاح الجو البريطاني عن اعتراض طائرات استطلاع إلكتروني روسية من طراز إيل-20 في 3 يونيو فوق مياه البلطيق.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن تحليقات الطيران الحربي الروسي تجرى فوق المياه الدولية مع الالتزام التام بالقواعد الدولية.

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