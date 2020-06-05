محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تعتزم الحكومة الجزائرية إجلاء عائلات 55 طفلا مصابا بالشلل الدماغي علقوا بمصر بعد تعليق الرحلات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، ونقلت عنها شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن النائب في البرلمان الجزائري لخضر بن خلاف أكد أن الحكومة برمجت رحلة غدا السبت لإجلاء عائلات 55 طفلا مصابا بالشلل الدماغي علقوا في مصر.

وأكد بن خلاف في منشور له على موقع فيسبوك: "رسميا سيتم اجلاء الجزائريين العالقين بمصر يوم السبت إن شاء الله والأولوية للأطفال الـ 55 واهاليهم".

وكان بن خلاف قد طرح هذه القضية على وزير الشؤون الخارجية صبري بو قادوم الذي وعد بالنظر فيها، كما راسل رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد بشانها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تعتزم إخلاء عائلات 55 طفلًا مصابًا باللشل الدماغي علقوا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.