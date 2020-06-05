الهند والصين تتفقان على حل النزاع الحدودي بالطرق السلمية

اتفقت الهند والصين اليوم الجمعة، على تسوية نزاعهما الحدودي في منطقة لداخ عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك حسب بيان صادر عن الخارجية الهندية وفقا لموقع روسيا اليوم. وصدر بيان الخارجية الهندية قبل يوم من لقاء مرتقب بين قادة عسكريين من كلا البلدين قرب منطقة النزاع، لبحث سبل وقف التوتر. يوم من لقاء مرتقب بين قادة عسكريين من كلا البلدين قرب منطقة النزاع، لبحث سبل وقف التوتر. وقال مسؤولون هنود إن الطرفين سيركزان Advertisements على سحب تعزيزات أمنية تابعة للجيشين الهندي والصيني من لداخ. على سحب تعزيزات أمنية تابعة للجيشين الهندي والصيني من لداخ. وفي بكين، قال متحدث باسم الخارجية الصينية للصحفيين، إن الوضع في المنطقة الحدودية بين الصين والهند "مستقر وتحت السيطرة". وأكد مواصلة الجانبين الاتصالات عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية واستمرار مساعيهما "لإيجاد حلول ناجعة للمسائل العالقة".

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