دمشق : هزة أرضية قوية تضرب ولاية تركية قرب محافظة حلب السورية

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، وقوع هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضربت ولاية ملاطية شرقي تركيا على مسافة 270 كم شمال شرق مدينة حلب وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأشار المركز، إلى أن "سكان مدن في شمال العراق وتركيا، شعروا بالهزة".

من جهتها، أفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن "الهزة الأرضية وقعت في قضاء

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بوتورغة في تمام الساعة 21:06 بالتوقيت المحلي".

وأضاف البيان، أن "الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات، وشعر بها سكان الولايات المجاورة".

وأفاد بيان صادر عن ولاية ملاطية، أن "السلطات المحلية لم تتلق بعد أي بلاغ حول وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.