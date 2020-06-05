أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، وقوع هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضربت ولاية ملاطية شرقي تركيا على مسافة 270 كم شمال شرق مدينة حلب وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأشار المركز، إلى أن "سكان مدن في شمال العراق وتركيا، شعروا بالهزة".
من جهتها، أفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن "الهزة الأرضية وقعت في قضاء
وأضاف البيان، أن "الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات، وشعر بها سكان الولايات المجاورة".
وأفاد بيان صادر عن ولاية ملاطية، أن "السلطات المحلية لم تتلق بعد أي بلاغ حول وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
كانت هذه تفاصيل خبر دمشق : هزة أرضية قوية تضرب ولاية تركية قرب محافظة حلب السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.