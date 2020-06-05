تضحيات الأطباء ورجال الأمن في مهرجان "سينمانا 2020" بسلطنة عمان

قال المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب نقيب المهن السينمائية إن اتحاد الفنانين العرب أطلق مهرجان «سينمانا 2020»، من خلال فرع الاتحاد بسلطنة عمان برئاسة الدكتور خالد الزدجالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف "فودة " في بيان له أن هدف هذا مهرجان هو إبراز تضحيات الأطباء ورجال الأمن والممارسين الصحيين ودورهم الكبير في مواجهة هذا الوباء العالمي ، ومدى معاناتهم وتضحياتهم ودور رب الأسرة والأم في تهيئة البيئة الصحية والنفسية للأسرة في الحجر والتزامهم جميعاً بتعليمات الجهات المختصة والأدوار التي قامت بها والمتطوعين وظهور شباب ذو ابتكارات ومخترعين وكانوا قدر المسئولية في تلبية حاجة الدولة من تكنلوجيا المعلومات والمعدات الطبية الضرورية في الوطن العربي في ظل أزمة كورونا ، وذلك من خلال تقديم أعمال فنية على هيئة «أفلام سينمائية» تسليط الضوء على حجم التضحيات والمهام التي يقومون بها

في هذا الظرف الاستثنائي، داعية الفنانين والمنتجين والمهتمين بالشأن الفني إلى تقديم مبادراتهم وإبداعاتهم الفنية.

وأكد المخرج الدكتور عمر الجاسر الأمين المساعد لاتحاد الفنانين العرب ورئيس جمعية المنتجين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة أن مبادرة المهرجان جاءت في أعقاب توقف الكثير من المهرجانات السينمائية، وستركز المبادرة على موضوع الساعة «أزمة كورونا» وما تبعها من تداعيات على كافة الأصعدة، وستركز في إطارها العام على الدور المهم والوطني لرجال الأمن والممارسين الصحيين باعتبارهم رجال الخطوط الأمامية في مواجهة هذا الوباء الذي أربك العالم ، من خلال المبادرة بتقديم «أفلام» توثق تلك التضحيات والإسهامات الجليلة التي يقومون بها في ظل هذه الأزمة الاستثنائية، وهو أقل ما يمكن تقديمه إيمانا وعرفانا بأدوارهم الجليلة.

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وتابع " الجاسر" أن هذه المبادرة سوف تساهم بشكل كبير في خلق حالة من الإبداع والتنافسية بين أبناء الوطن العربي، لاسيما أن الإبداع يولد من رحم الصعوبات والمحن، والفترة التي نعيشها حاليا كفيلة بالمبدعين من أبناء الوطن العربي للدفع بأعمالهم الفنية إلى النور، منوها أن المهرجان بدأ فعليا في تلقي العشرات من الأفلام الفنية التي تناولت الموضوع في إطاره العام، ونتطلع إلى تلقي المزيد من الأفلام في الفترة المقبلة. لا فتا في الوقت نفسه إلى أن المهرجان مستمر في تلقي المبادرات حتى 30/ 6/ 2020 المقبل، على أن تراعى شروط وضوابط المبادرة التي تتضمن أن يكون العمل إنتاجا عربيا خالصا، وألا تزيد مدة العمل على 10 دقائق، وترسل الأفلام على شكل رابط يمكن تنزيله من أي موقع على واتس الجولات المرفقة في الإعلان.

كم وضح الجاسر أنه تم تشكيل لجنة للمهرجان برئاسة الكاتب والناقد الأمير أباظة وعضوية كلاً من : المخرج صبحي سيف الدين ، والمخرج والباحث جبار جودي ، والمخرجة سارة جادلله ، والفنان طالب البلوشي ، والمنتج مراد شاهين ، والناقدة منصورة الجمري.