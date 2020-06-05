السجن لثلاثة صينيين في الولايات المتحدة صوروا قاعدة عسكرية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الجمعة، أنه تم الحكم على ثلاثة صينيين بالسجن، بعد إقرارهم بالتقاط صور بطريقة غير قانونية لقاعدة جوية أمريكية في مدينة كي وست بولاية فلوريدا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة، إنه حكم على الصيني لياو ليويو البالغ 27 عاما بالسجن لمدة عام في سجن فدرالي بعداعتقاله في ديسمبر عام 2019 داخل قاعدة كي وست الجوية التابعة للبحرية وبحوزته صور ومقاطع فيديو لأبنية ومنشآت و"معدات عسكرية حيوية" في القاعدة.
وفي قضية منفصلة، صدر حكم بالسجن لمدة عام و9 أشهر بحق الصيني تشانغ جيلون البالغ 25 عاما
وتسلل لياو الى جزء من القاعدة، التي تمتد على مساحة واسعة، بعد عبوره ممرا مائيا للالتفاف على السياج.
كما أن تشانغ ووانغ تجاهلا تحذيرات أحد الحراس، للعودة بسيارتهما واستمرا في قيادتها باتجاه جزء من القاعدة والتقطا الصور قبل أن يتم اعتقالهما.
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