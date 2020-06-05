وزير خارجية قطر: هناك مبادرة مطروحة لحل الأزمة الخليجية

كشف وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية.

ونسبت قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية في حسابها على تويتر إلى وزير خارجية قطر قوله، إن هناك مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ ثلاثة أعوام وإن قطر منفتحة على إجراء مفاوضات.

ونقلت الجزيرة عن الشيخ محمد قوله ”منفتحون على الحوار ومن يتقدم بخطوة نتقدم عشرا شرط أن تكون جادة وصادقة“. وفقا لوكالة رويترز