الهزة الأعنف لـ “قيصر” حتى الآن: الليرة السورية تنهار لمستوى قياسي.. وغرام الذهب بمائة ألف ليرة

فقد سجلت الليرة السورية في سوق الصرف الجمعة مستوى كارثياً في سوق صرف العملات، إذ خسرت فيه أكثر من ثلاثة في المئة من قيمتها، لتبلغ 2200 ليرة مقابل الدولار، بينما تجاوز سعر غرام الذهب ولأول مرة حاجز المئة ألف ليرة.

وتراوح سعر صرف الليرة أمام العملة الأميركية بين 2200 و2250، بينما كان لافتاً تسجيله 2180 في إدلب، وهو ما يعزوه المراقبون إلى توفر الدولار بشكل مريح بالمقارنة مع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

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يأتي ذلك على الرغم من استمرار حكومة النظام بالإعلان عن إجراءات عاجلة لوقف التدهور المتواصل في سعر صرف الليرة، التي خسرت منذ بداية شهر حزيران/يونيو الجاري أكثر من 12 في المئة من قيمتها.

وأعلن المصرف المركزي إصدار شهادات إيداع للمرة الثانية هذا العام، بقيمة مئة مليون ليرة سورية لكل شهادة، ولأجل ستة أشهر، ما يُفسر على أنه محاولة لتخفيض الكم النقدي من الليرة في البنوك.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن طرح شهادات الإيداع في هذا التوقيت مؤشر على عجز حكومة النظام عن دفع المستحقات المترتبة عليها، وخاصة مع اقتراب تاريخ استحقاق شهادات الايداع الأولى التي تم الاكتتاب عليها في شباط/فبراير 2020، وهو ما يسمى التمويل بالعجز.