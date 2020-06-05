رقم قياسي بإصابات كورونا في العراق

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ورصدت الوزارة 1006 حالات إصابة جديدة اليوم الجمعة من بين 9846 إجمالا. وزادت الحالات بواقع ثلاثة أمثال في غضون حوالي ثلاثة أسابيع.
وأوضحت أن العدد الإجمالي للإصابات بـ”كوفيد-19″ في البلاد يقترب من عشرة آلاف حالة مؤكدة.
وأضافت أن ما لا يقل عن 285 شخصا لاقوا حتفهم بالمرض في العراق.
وتتخوف الحكومة من انهيار النظام الصحي بالبلاد حال ازدياد وتيرة تفشي كورونا.
وفي ظل ذلك التخوف، فرضت الحكومة حظرا للتجوال في 17 مارس/ آذار الماضي، قبل تمديده إلى الأحد المقبل.
وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و747 ألفا، توفي منهم أكثر من 394 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و277 ألفا، بحسب موقع “Worldometer” المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.