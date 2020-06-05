19 نصيحة للسفر إلى المملكة الناجية من كورونا

الهادي، وتقع في ثلث المسافة بين نيوزيلندا وهاواي، لم يزورها من المصريين سوى الرحالة المصري حجاجوفيتش.

1-لمن يرغب في السفر إلى تونجا يجب الحصول على تأشيرة سياحية سارية

2-الوثائق المطلوبة لإستخراج فيزا تونجا

أ-جوزا سفر ساري المفعول

ب_استمارة طلب فيزا تونجا

ج-حجر فندق مؤكد في تونجا

ء-كشف بنكي بالعملة الصعبة لتغطية تكاليف السفر

3-إذا كانت دولتك لا توجد بها سفارة لتونجا يجب أن تراسل وزارة الشئون الخارجية لتونجا للإستفسار عن التقديم وارسال الوثائق عبر الإنترنت

4-يوجد دول معفية من تأشيرة تونجا وتلك الدول لا يوجد بينها سوى 3 دول إسلامية هي ماليزيا وسنغافورة وتركيا

5-تتكون تونجا من 3 مجموعات جزرية رئيسية هي تونجا تابو "الجزيرة الرئيسية"، وجزر إيوا، وجزيرة هاباي في الوسط، وجزيرة فافونا في الشمال

6-تتميز معظم الجزر في تونجا بأنها ذات أصل بركاني أي نشأت بسبب براكين، ولذلك تشتهر بالمناطق الخضراء المرتفعة وأعلى إرتفاع بها في جزيرة كاو 1031

7-تتحدث تونجا لغتين الأولى هي اللغة التونجية والثانية هي الإنجليزية والتي يتحدثها بها معظم السكان

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8-تعيش المملكة التونجية عن طريق تجميع مياة الأمطار وإذا لم تشتري زجاجات مياة، إما أن تضع آنية تجمع فيها مياة الأمطار أو تشرب من داخل ثمار جوز الهند

9-جوز الهند مجاني في تونجا ويمكنك التسلق إلى أي شجرة للحصول على ثمرة جوز الهند

10- العملة الرئيسية هي الدولار التونجاني ويمكنك في تونجا استخدام معظم بطاقات الإئتمان الرئيسية في عمليات البيع والشراء

11-يوم الأحد جميع المحال مغلقة ولن تجد أي محل تشتري منه منتجات

12-صعب الحصول على خدمة الإنترنت في تونجا

13-مناخ تونجا فريد يكون في الصيف دافئ ورطب وفي الشتاء ما بين شهري مايو إلى نوفمبر بارد وجاف ولا تزيد درجات الحرارة عن 18 درجة

14-يمكنك أن تقيم في بعض الجزربدون فنادق أو شاليهات ولكن في بيت ضيافة، أي أن تحل ضيفًا على إحدى العائلات التونجية

15-يمكنك أن تقوم بجولة كاملة في الجزيرة الرئيسية بالبلاد "تونجاتابو" عن طريق التاكسي

16-إحرص على رؤية المناظر الطبيعية الخضراء في تونجا سواء من أشجار جوز الهند أو الأشجار الإستوائية والمساحات الخضراء

17-مملكة تونجا هي أول مكان في العالم تشرق عليها الشمس لوقوعها على أول خطوط الطول، ويمكن أن تعيش يومين داخل المملكة بمجرد إنتقالك من مكان لآخر، فإذا كان الوقت بإحدى الجزر الساعة 11 في يوم فستجده في جزيرة أخرى الساعة 1 في اليوم التالي، غير انك ستكون أول شخص في العالم يدخل إلى اليوم الجديد.

18- الرياضة الوطنية في تونجا هي رياضة الركبي ويصعد المنتخب التونجي فيها إلى كأس العالم بإنتظام

19-لن تنسى معاملة السكان التونجيين لك أثناء الرحلة فهي من أفضل المعاملات التي يلقاها السياح في العالم

