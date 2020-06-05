كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الدول العربية تعلن قفزة جديدة فى مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى آواخر العام المنصرم بعد ظهور ذلك الوباء العالمي فى ديسمبر الماضى، فى مدينة ووهان الصينة لتكون مهد الفيروس ليجتاح العالم بأكمله، ليصيب ما يقرب من 7 ملايين شخص، ووفاة مما استدعى الحكومات اتخاذ قرارات حاسمة كإجراءات احترازية ووقائية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، والتى كان من بينها تعليق الشعائر الدينية كافة فى جميع الدول، وبتعافى معظم الدولة وتسجيل قفزات جديدة، فتخففت الدول من القيود، وقررت ان تعود للحياة بشكل تدريجي، ففتحت بعد الدول المساجد مؤخرًا.



وتقدم بوابة الخليج 365 فى كيفية عودة المساجد فى بعض من الدول، والتى كانت من بينها السعودية وفلسطين وعمان والكويت ومصر.



ففي المملكة العربية السعودية اعلن عدد من القرارات، والتي كان من بينها السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا مساجد مكة، والتى اشترط فيها استمرار إغلاق المنافع الخدمية كدور المياة، واستمرار تعليق حلقات التحفيظ والدروس، ورفع المصاحف والكتب العلمية من المساجد، والحفاظ على التباعد لما يقرب 2 متر بين المصلين، وترك صف بين كل صفين على الأقل، كما يمنع حضور من هم دون 15 سنة وكبار السن، وأن يحضر المصلى بسجادته، وفعل دور الجمعيات التطوعية فى تجهيز الجوامع وتنظيم الحضور للصلاة، وقد فتح المسجد النبوي الشريف فجر 30 مايو للمرة الأولى بعد غلقه شهرين من الإغل، وذلك ضمن السياسة المتبعة بهدف التصدى لفيروس كورونا.

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أما فى فلسطين فقد فتح المسجد لأول مرة في فجر الأسبوع الماضي بعد إغلاقه70 يوما بسبب وباء كورونا، وقد أدى 50 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.



وفي الأردن فقد أعلن بالأمس، إعادة فتح المساجد والكنائس لجميع الصلوات وإلغاء حظر التجول الشامل، ورفع معظم القيود والإجراءات التي فرضت منذ مارس الماضي.