واشنطن تخفف الحظر على شركات الطيران الصينية

وأعلنت وزارة النقل الأمريكية، أنها ستسمح لطائرات الركاب الصينية بإجراء رحلتين أسبوعيا إلى الولايات المتحدة، بعد إعلان بكين أنها ستخفف من قيود كورونا لدخول مزيد من الطائرات الأجنبية.

وأعربت الوزارة عن انزعاجها من الصين "التي تملي وحدها شروط سوق النقل الجوي بين الصين والولايات المتحدة، من دون مراعاة حقوق الشركات الأمريكية".

وقال مسؤولون مطلعون لوكالة رويترز، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنوي فرض حظر على رحلات شركات الطيران الصينية إلى الولايات المتحدة، اعتبارا من أواسط يونيو. ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين في الحكومة الأمريكية وهيئات الطيران أن إدارة ترامب تخطط لإعلان فرض هذه القيود يوم الأربعاء لتكون سارية اعتبارا من يوم 16 يونيو، لكن هذا الموعد يمكن تأجيله. Advertisements

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت في وقت سابق إنها ستمنع طائرات الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 16 يونيو، للضغط على بكين للسماح للطائرات الأمريكية باستئناف رحلاتها إلى الصين.