كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المغرب: 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 8071 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 267278 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 208 حالة.

وأكدت الوزارة المغربية تسجيل 73 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7268 حالة.

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