كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "المسماري": ليبيا تواجه الآن معركة مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات الليبية قررت الانسحاب من ترهونة حفاظا على حياة السكان.

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن القوات أعادت التمركز في منطقة آمنة بعد الخروج من ترهونة، مضيفا: "نحن الآن نواجه معركة مع تركيا".

وأشار إلى أن التيار المسير التركي استهدف مدنيين في ترهونة وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، منوها بأن المعركة ليبية تركية وليست ليبية ليبية.

وأكد بأنه على الأمم المتحدة والمجتمع الليبي تحمل مسؤولية ما يحدث في ليبيا.

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