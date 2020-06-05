كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا الـ 40 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عتبة الـ 40 ألفا، لتصبح بهذه الحصيلة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 357 وفاة جديدة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 176 وفاة أمس الخميس.

وارتفع بذلك عدد الذين توفوا بالفيروس حتى مساء أمس إلى 40261 شخصا.

وأكدت الوزارة رصد 1650 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقابل 1805 إصابات أمس، ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة 283311. وأجريت في بريطانيا خلال اليوم السابق أكثر من 207 آلاف فحص لتشخيص الإصابات بكورونا، ووصل إجمالي عدد الفحوصات إلى أكثر من 5 ملايين و214 ألفا. Advertisements