كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا الـ 40 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عتبة الـ 40 ألفا، لتصبح بهذه الحصيلة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 357 وفاة جديدة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 176 وفاة أمس الخميس.
وارتفع بذلك عدد الذين توفوا بالفيروس حتى مساء أمس إلى 40261 شخصا.
وأكدت الوزارة رصد 1650 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقابل 1805 إصابات أمس، ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة 283311.
وأجريت في بريطانيا خلال اليوم السابق أكثر من 207 آلاف فحص لتشخيص الإصابات بكورونا، ووصل إجمالي عدد الفحوصات إلى أكثر من 5 ملايين و214 ألفا.
يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,315 مليون إصابة، بينهم أكثر من 375 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,875 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.