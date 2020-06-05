كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حاكم نيويورك: استمرار انخفاض معدل الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندريو كومو، أن معدل الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا مستمرة في الانخفاض في الولاية حيث سجلت أقل حصيلة للمتوفين بيوم واحد منذ بداية تفشي العدوى.
وقال كومو اليوم الجمعة، إن نيويورك سجلت 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الرابع من يونيو الجاري، مقابل 52 في اليوم السابق.
وأضاف: "لدينا أقل عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ بداية انتشاره"، وعزى النجاحات في المعركة ضد المرض إلى جهود السلطات الرامية إلى توعية السكان بشأن طبيعة الخطر الناجم عن الفيروس وكيفية التصرف للحد من تفشيه.
وأكد أن المعدل اليومي للوفيات انخفض من حوالي 800 حالة خلال ذروة الجائحة قبل 8 أسابيع إلى 42 أمس الخميس.
كما أفاد بأن عدد المصابين بكورونا في مستشفيات الولاية يتراجع أيضا، مضيفا: "لم أفعل شيئا من أجل ذلك، والناس غيروا جذريا طريقة تصرفهم لأنه كانت لديهم المعلومات الضرورية للقيام بذلك".
يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,315 مليون إصابة، بينهم أكثر من 375 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,875 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.