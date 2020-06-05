نجم “الأسود” يكشف سبب رفضه لعرض من فريق إيطالي كبير

كشف أشرف حكيمي، لاعب المنتخب الوطني وفريق ريال مدريد المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني، عن السبب وراء رفضه لعرض تقدم به فريق نابولي الإيطالي لضمه، وفق ما كشفه موقع “فيتشاخيس” المتخصص في سوق الانتقالات العالمية.
وشدد المصدر ذاته على كون عرض نابولي لم يعره حكيمي اهتماما لا هو ولا عائلته من منطلق كونه خيارا غير مناسب له خلال الظرفية الراهنة لتطوير مستواه.
وأوضح المصدر نسفه أن وكيل أعمال حكيمي، أليخاندرو كامانو، اعتبر قبول عرض نابولي من شأنه وضع الكثير من الضغط على اللاعب بحم قيمته داخل الساحة الايطالية والعالمية.
وأكد المتحدث ذاته، في تصريح للمحطة الاذاعية كيس، أن حكيمي وقع على موسمين استثنائيين رفقة دورتموند، مبرزا في السياق ذاته أنه ينتظر معرفة ما إذا كان حكيمي سيحظى بالفرصة ضمن البرنامج المقبل لفريق ريال مدريد.
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