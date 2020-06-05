ليبيا: الوفاق تعلن تحرير ترهونة.. وميليشيا حفتر ترد "لم نهزم"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجيش الليبي اليوم، الجمعة، أن قواته حررت بالكامل مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، عقب ساعات من اقتحامها من عدة محاور، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش، مصطفى المجعي.

وقال المجعي، إن "قواتنا حررت مدينة ترهونة بشكل كامل من ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر".

وأضاف أن "القوات تقوم حاليا بتمشيط المدينة، ولا توجد أي مقاومة، عقب انسحاب ميليشيا حفتر بعد تضييق الخناق عليها".

وأوضح المجعي أن "غرفة العمليات الرئيسية ستعمل بعد تمشيط المدينة، على تفعيل مديرية الأمن الوطني، والأجهزة الأمنية الأخرى بالمدينة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية".

بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد طيار محمد قنونو، تحرير ترهونة بالكامل.

وعبر فيسبوك، نقلت صفحة "بركان الغضب" عن قنونو، قوله إن "قواتنا البطلة بسطت سيطرتها على كامل مدينة ترهونة". وأوضحت أنه "تم دحر عصابات الكاني (اللواء التاسع) في ترهونة، ولقّنت ميليشيات حفتر الإرهابية درسا لن تنساه".

Advertisements

فيما تداولت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة لقوات الجيش الليبي داخل ترهونة.

في المقابل، أقر المتحدث باسم ميليشيا حفتر، أحمد المسماري بخسارة ترهونة، لكنه زعم في بيان متلفز، أن قواتهم انسحبت من المدينة "لتجنيبها الدمار". وأضاف: "قواتنا وصلت إلى منطقة آمنة (لم يحددها) بعد انسحابها من ترهونة".

ويأتي تحرير ترهونة، عقب يوم واحد من إعلان الجيش الليبي تحرير العاصمة طرابلس بالكامل، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وكانت ميليشيا حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 نيسان/ أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 آذار/ مارس الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وبدأ الخميس محاصرة ترهونة ليعلن تحريرها صباح الجمعة.