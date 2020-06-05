ادارة الانيق تجدد الثقة بالمدرب احمد خلف وكادره المساعد

2020-06-05 | 21:23
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أعلن رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي علاء كاظم ان ادارة النادي تجدد الثقة بمدرب فريق الكرة احمد خلف والجهاز الفني المساعد.
وقال كاظم في بيان للنادي تلقته الخليج 365، ان "ادارة الطلبة تعلن تجديد الثقة بالكادر التدريبي للانيق بقيادة المدرب احمد خلف ولا صحة لأنباء اقالته من تدريب الفريق".
وأضاف ان "الادارة تضع ثقتها الكبيرة بالكادر التدريبي لقيادة فريق الكرة في الموسم المقبل من خلال اضافة لاعبين جدد لصفوف الفريق".
وبين ان "الادارة ملتزمة بإيفاء المستحقات المالية للكادر التدريبي واللاعبين وفق الاتفاقات التي ستحصل بين اندية الدوري الممتاز والكوادر التدريبية واللاعبين".
وأضاف ان "الادارة تضع ثقتها الكبيرة بالكادر التدريبي لقيادة فريق الكرة في الموسم المقبل من خلال اضافة لاعبين جدد لصفوف الفريق".
وبين ان "الادارة ملتزمة بإيفاء المستحقات المالية للكادر التدريبي واللاعبين وفق الاتفاقات التي ستحصل بين اندية الدوري الممتاز والكوادر التدريبية واللاعبين".
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