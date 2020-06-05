أفاد مركز الاعلام الرقمي، الجمعة، بأن غالبية الامريكيين يؤيدون ماقامت به شركة تويتر أزاء تغريدة ترامب التي هدد بها المحتجين، حيث اعتبرها تويتر خرقا لقوانينه التي تمنع تمجيد العنف.
واوضح المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "54% من الامريكيين يؤيدون قرار تويتر، و 26% يعتقدون انه غير صحيح، في حين ان 20% لايؤيدون ولا يرفضون القرار بحسب استطلاع رأي لمجموعة البحث الوطني الامريكية".
واضاف أن "قرابة نصف الذين شاركوا في الاستطلاع قالوا بأن مواقع التواصل ليست متحيزة سياسياً، في حين قال 38٪ أن هذه المواقع متحيزة بشكل عام لصالح الليبراليين و 16٪ قالوا إن الشركات متحيزة لصالح المحافظين".
وبالنسبة لقرار الرئيس ترامب المتعلق بتوقيع أمر تنفيذي بهدف الحد من سلطة مواقع التواصل، فقد رفضه حوالي النصف (48٪)، بينما قال 18٪ أنهم لا يؤيدون ولا يعارضون الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الرقمي: غالبية الامريكيين يؤيدون حجب تويتر لتغريدة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.