الاعلام الرقمي: غالبية الامريكيين يؤيدون حجب تويتر لتغريدة ترامب

أفاد مركز الاعلام الرقمي، الجمعة، بأن غالبية الامريكيين يؤيدون ماقامت به شركة تويتر أزاء تغريدة ترامب التي هدد بها المحتجين، حيث اعتبرها تويتر خرقا لقوانينه التي تمنع تمجيد العنف.

واوضح المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "54% من الامريكيين يؤيدون قرار تويتر، و 26% يعتقدون انه غير صحيح، في حين ان 20% لايؤيدون ولا يرفضون القرار بحسب استطلاع رأي لمجموعة البحث الوطني الامريكية".

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واضاف أن "قرابة نصف الذين شاركوا في الاستطلاع قالوا بأن مواقع التواصل ليست متحيزة سياسياً، في حين قال 38٪ أن هذه المواقع متحيزة بشكل عام لصالح الليبراليين و 16٪ قالوا إن الشركات متحيزة لصالح المحافظين".

وبالنسبة لقرار الرئيس ترامب المتعلق بتوقيع أمر تنفيذي بهدف الحد من سلطة مواقع التواصل، فقد رفضه حوالي النصف (48٪)، بينما قال 18٪ أنهم لا يؤيدون ولا يعارضون الأمر.