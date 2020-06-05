تسجيل 43 اصابة جديدة بكورونا في السليمانية

اعلنت دائرة صحة السليمانية، الجمعة، عن تسجيل 43 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نخسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 43 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".