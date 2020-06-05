التعليم تحدد الأول من أيلول المقبل موعدا جديدا للتقديم الى الدراسات العليا

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأول من أيلول المقبل موعدا جديدا للتقديم الى الدراسات العليا.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم حيدر العبودي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تعديل موعد التقديم الى الدراسات العليا للعام الدراسي 2020/2021 وتحدد تاريخ 1/9/2020 موعدا جديدا يستمر لغاية 29/10/2020".
وأضاف أن "تداعيات الظرف الصحي الراهن استدعت إعادة النظر بالتوقيتات السابقة"، مشيراً الى أن "موعد الامتحان التنافسي والإجراءات اللازمة ستعلن في الوقت المناسب مع تخويل الجامعات الحكومية استكمال دورات كفاءة الحاسوب واللغة الإنكليزية وامتحان كفاءة اللغة العربية من خلال الامتحانات الإلكترونية".
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