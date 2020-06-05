الشرطة الاتحادية تعلن اعتقال ثلاثة مطلوبين بقضايا 'إرهابية' في سامراء وكركوك

اعلنت الشرطة الاتحادية، الجمعة، عن اعتقال ثلاثة مطلوبين بقضايا "إرهابية" في سامراء وكركوك.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من الفرقة الرابعة تمكنت بعملية نوعية ووفق معلومات استخبارية دقيقة القاء القبض على "اثنين " من المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة "السموم" شمال سامراء"، مؤكداً أنه "تم العثور بحوزتهم على بندقية كلاشنكوف عدد(2) مع مخازن عدد (10) ونواظير ليلية عدد (2) وناظور قناص عدد(1) بالإضافة الى بندقية صيد عدد(2)".

وأضاف أن "قوة من اللواء 19 الفرقة الخامسة في كركوك تمكنت من القاء القبض على شخص في قرية " السوس" شمال كركوك والمطلوب وفق المادة ٤/ ارهاب"، مشيرا الى أنه "تم إحالة المطلوبين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".