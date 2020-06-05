ترامب يعيد نشر رسالة تصف المحتجين على مقتل فلويد بـ'الإرهابيين'

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر رسالة على حسابه في "تويتر"، تصف المتظاهرين المحتجين على مقتل جورج فلويد، بأنهم "إرهابيون".
وأعرب صاحب الرسالة عن خيبة أمله العميقة إزاء ماتيس، قائلا إن الوزير والجنرال السابق أتاح لحفنة من السياسيين استغلال سمعته التي تم بناؤها بدماء عناصر شباب في مشاة البحرية.
ودافعت الرسالة بشدة عن قرار استخدام القوة لتفريق المتظاهرين في حديقة لافاييت قرب البيت الأبيض لمنح ترامب فرصة للتوجه سيرا على الأقدام إلى كنيسة سانت جون المجاورة.
وتابعت الرسالة: "المتظاهرون الزائفون في حديقة لافاييت لم يكونوا سلميين وليسوا حقيقيين، بل إنهم إرهابيون يستغلون طلابا مشحونين بالكراهية من أجل الإحراق والتمدير".
وشددت الرسالة على أن ترامب فعل أكثر من أي رئيس آخر من أجل الأقليات في الولايات المتحدة، مهاجمة بشدة معارضي الرئيس الديمقراطيين وعلى رأسهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
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