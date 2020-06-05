بعد تسجيلها لأزيد من 29 ألف وفاة.. المجلس العلمي الفرنسي يعلن السيطرة على كورونا

أعلن “المجلس العلمي” في فرنسا أن فيروس كورونا “تحت السيطرة” في البلاد، بعدما أودى بحياة الآلاف من المصابين في البلاد.

وقال رئيس المجلس العلمي الفرنسي، البروفسور جان-فرنسوا ديلفريسي، اليوم الجمعة، في حوار له مع إذاعة “فرانس أنتر”، إن “الفيروس لا يزال موجودا، خصوصا في بعض المناطق، لكن انتشاره بطيء”، وأصبح “تحت السيطرة”، حاليا، وأوضح أنه “بعدما كان لدينا عشرات آلاف الحالات تقريبا، ما يقارب 80 ألف حالة جديدة يوميا في مطلع مارس الماضي، قبل العزل، نعتبر الآن أنها باتت حوالي ألف حالة تقريبا”.

وتأتي تصريحات المجلس العلمي الفرنسي، اليوم، بعدما دخلت البلاد، منذ بداية الأسبوع الجاري، بتطبيق المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي، المفروض على السكان، منذ أكثر من شهرين، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتتضمن هذه المرحلة رفع القيود عن حركة التنقل، والسفر الداخلي، وافتتاح المطاعم، والمسارح، والمتاحف، وحدائق الحيوانات.

وسجلت فرنسا، أمس الخميس، 44 وفاة و767 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 29065، بينما ترتفع حصيلة الإصابات إلى 152444، وذلك في اليوم الخامس والعشرين من إنهاء إجراءات العزل العام، وعقب يوم واحد من إعلان إعادة فتح المطاعم، والحانات في بعض المناطق الفرنسية، وفقا لبيان وزارة الصحة الفرنسية.