595 حالة تتلقى علاج كورونا في مستشفيات المغرب.. 18 منها حالتهم حرجة- التفاصيل

تراجع عدد الحالات التي تتلقى علاج كورونا في مستشفيات المغرب، لينزل تحت عتبة الـ600، ويصل حتى مساء اليوم الجمعة، إلى 595 حالة (الحالات النشيطة).

وقال معاذ المرابط، منسق، المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، في الندوة الصحفية اليومية، إن 275 من الحالات النشيطة، توجد بجهة الدار البيضاء سطات، و131 حالة بجهة الشمال، وبجهة مراكش لازالت 106 حالة إصابة قيد العلاج.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة، توجد 34 حالة نشيطة، مقابل 28 حالة بجهة فاس مكناس.

وبخصوص الحالات الحرجة والخطيرة الموجودة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فيصل عددها إلى 18 حالة، منها خمس حالات تستفيد من التنفس الاصطناعي.

وتم تسجيل 68 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 8071 حالة.

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وسجلت الحالات الجديدة بجهة مراكش آسفي (31 حالة)، وسجلت 18 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و8 حالات بجهة الشمال، و6 حالات بالجهة الشرقية، وخمس حالات بجهة العاصمة الرباط.

واستبعدت المختبرات 14271 حالة كانت محتملة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المستبعدة من خلال تحليل مخبري، هو 267278 حالة مستبعدة.

ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفاة الاجمالية في 208.

وانضافت 73 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 7268، بمعدل 90,1 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.