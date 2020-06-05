أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقال معاذ المرابط، منسق، المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، في ندوته الصحفية اليوم، إنه تم تسجيل 68 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 8071 حالة.
وسجلت الحالات الجديدة بجهة مراكش آسفي (31 حالة)، وسجلت 18 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و8 حالات لالشمال و6 حالات بالجهة الشرقية وخمس حالات بجهة العاصمة الرباط.
واستبعدت المختبرات 14271 حالة كانت محتملة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المستبعدة من خلال تحليل مخبري، هو 267278 حالة مستبعدة.
ولم تسجل أيحالة وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفاة الاجمالية في 208.
وانضافت 73 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 7268، بمعدل 90,1 بالمائة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. 68 حالة إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة.. الحصيلة ترتفع إلى 8071 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.