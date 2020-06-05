لشكر يقترح تنظيم حزبه لأربعينية “تليق” باليوسفي.. ستكون عن بعد إذا استمر الحجر

بعد أسبوع من وفاته، أعلن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، اليوم الجمعة، عن استعداد هذا الأخير لتنظيم أربعينية القيادي في الحزب، وقائد تجربة التناوب، عبد الرحمان اليوسفي.

وقال لشكر، في كلمة له أمام مكتبه السياسي، اليوم، إنه زار أرملة اليوسفي رفقة الحبيب المالكي، وقدما لها العزاء، وتداولا معها في كيفية تدبيرها لحياتها بعد وفاة زوجها.

وأوضح لشكر أنه تداول مع المالكي في أربعينية اليوسفي، المرتقبة في شهر يوليوز المقبل، مقترحا على المكتب السياسي أن يحييها، وينظمها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأضاف لشكر أنه إذا استمر الحجر الصحي، بسبب جائحة كورونا، فسيتم تنظيم أربعينية اليوسفي عن بعد، وإذا رفع، فستتم دعوة كافة أصدقائه من الحوض المتوسط، والمنطقة العربية، والأممية الاشتراكية للمشاركة، لحضورها.

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وعبر لشكر عن أمله في أن تنظم الأربعينية لليوسفي، لتكون جنازة له، بعدما حرم الناس من المشاركة فيها، بسبب جائحة كورونا، قاطعا الوعد بأن تكون “أربعينية تليق بمقامه”.

يذكر أن انتقادات وجهت إلى الشكر، بسبب عدم إشارته إلى وفاة اليوسفي، بأي شكل من الأشكال، في آخر بلاغ للمكتب السياسي للحزب، الذي كان قد صدر بعد وفاة اليوسفي.

وكان اليوسفي قد توفي، يوم الجمعة الماضي، في مدينة الدارالبيضاء، واقتصر الحضور على عدد قليل من الشخصيات، وأفراد عائلته، بسبب تدابير الحجر الصحي.