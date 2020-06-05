مدير هـ. أم الفحم: فريقنا الأكثر تضررا نتيجة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لم تخف إدارة هبوعيل أم الفحم، تضرر فريقها بشكل كبير من الناحية المادية، في أعقاب أزمة فيروس كورونا التي نتج عنها توقف اللعب لفترة امتدت نحو 3 شهور.

وعاد الفريق الفحماوي، مؤخرا، لاستئناف نشاطه وهو يستعد حاليا لخوض مباريات البلاي أوف السفلي، بعدما أنهى المرحلة الثانية للدوري في المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري برصيد 39 نقطة.

وبهذا الصدد، قال مدير هبوعيل أم الفحم، أحمد أبو العم، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الوضع جدا صعب في ظل فترة الكورونا، ومن ناحية مادية فقد تضرر فريقنا بشكل كبير وكذلك الأمر من الناحية المهنية، وبحسب اعتقادي هبوعيل أم الفحم كان الأكثر تضررا من بين كافة فرق الدرجة الممتازة، ونحن نأمل أن يفي الاتحاد العام لكرة القدم بوعوده من أجل دعم الفريق وتخطي هذه الأزمة".

وتابع أننا "قمنا بعقد جلسة مع البلدية من أجل تخطي هذه الأزمة، وبدورنا سنواصل اجتماعاتنا مع البلدية من أجل إيجاد الحلول المناسبة حتى نبقي الفريق بالدرجة الممتازة بشكل مبكر وكي نستعد بالشكل المطلوب للموسم القادم".

وختم أبو العم بالقول "من الصعب رؤية المدرجات خالية من الجمهور، لكن هذا الواقع القائم حفاظا وحرصا على سلامة الجمهور، ونحن نتمنى زوال أزمة كورونا عما قريب ليعود الجمهور إلى المدرجات بأسرع وقت ممكن".