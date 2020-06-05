يوفنتوس يمهل برشلونة لإتمام صفقة بيانيتش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي وضع مهلة أمام برشلونة الإسباني، من أجل إتمام التعاقد مع ميراليم بيانيتش، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وعرض برشلونة عددا من لاعبيه على يوفنتوس من أجل إقناع بيانكونيري بالتخلي عن خدمات صانع الألعاب البوسني ميراليم بيانيتش، غير أن النادي الإيطالي لا يبدو مقتنعا بفائدتهم لتشكيلته، بعدما رفض البرازيلي آرثر ميلو الانتقال إلى تورينو.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن يوفنتوس أمهل برشلونة حتى 30 حزيران/يونيو المقبل، من أجل التوصل لاتفاق قابل للتطبيق بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا مر هذا التاريخ دون التوصل لاتفاق، سيطلب يوفنتوس من برشلونة إلغاء الصفقة نهائيا، على أن يتم تضمين بيانيتش في صفقة تبادلية مع نادٍ آخر.

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ويتمسك يوفنتوس بآماله في التعاقد مع آرثر حتى بعد رفض اللاعب وتأكيده على رغبته بالاستمرار في كامب نو.

من جهته، سيحاول برشلونة بكل ما أوتي من قوة إقناع ميلو بالعدول عن قراره والموافقة على الانتقال إلى يوفنتوس، لإنقاذ الصفقة.

ويعتبر البرتغالي نيلسون سيميدو، ظهير أيمن برشلونة، هو آخر حلول يوفنتوس من أجل الموافقة على رحيل بيانيتش إلى كامب نو، لكن ذلك يتطلب أيضًا الانتهاء من الاتفاق قبل الموعد المحدد.