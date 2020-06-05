أميركا تستهدف طالبان بضربتين جويتين للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنّت أميركا ضربتين جويتين استهدفتا حركة طالبان للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار بين المتمردين والقوات الأفغانية منذ أكثر من أسبوع، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال المسؤول العسكري الأميركي، سوني ليغيت، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة، نفّذت الضربتين، أمس الخميس، واليوم، في ولايتين مختلفتين في أفغانستان.

وأضاف أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة طالبان "منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر".

وتابع: "نكرر: يجب على كل الأطراف أن تخفف العنف للسماح بترسيخ عملية السلام"، فيما لم تعلّق حركة طالبان على الضربتين حتى الآن.

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وأعلنت طالبان بشكل مفاجئ وقفا لإطلاق النار مع القوات الأفغانية بمناسبة عيد الفطر انتهت مهلته في 26 أيار/مايو.

ومذّاك، انخفض مستوى العنف بشكل عام في كافة أنحاء البلاد، في حين أكدت الحكومة الأفغانية أنها مستعدة لبدء محادثات السلام التي طال انتظارها مع المتمردين.

ووقعت واشنطن اتفاقا تاريخيا مع طالبان في شباط/ فبراير، ينصّ على انسحاب كافة القوات الأميركية من البلاد مقابل ضمانات أمنية يقدمها المتمردون.