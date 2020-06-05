لبنان يدين خروقات الطائرات الإسرائيليّة لأجوائه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدان وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، اليوم الجمعة، خروقات إسرائيل لأجواء بلاده، وتوجيه ضربات لأهداف عسكرية تابعة للنظام السوري انطلاقا منها.

وفي بيان، قال حتي إن "هذه الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية تعتبر انتهاكا فاضحا للقرارات الدولية ذات الصلة، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين".

ومساء الخميس، أعلن النظام السوري استهداف طيران إسرائيلي مواقع عسكرية تابعة له في ريف محافظة حماة غربي البلاد، انطلاقاً من الأجواء اللبنانية في منطقة الهرمل.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء التابعة للنظام عن مصدر عسكري (لم تسمه)، قوله إن "الطيران الحربي الإسرائيلي قام باستهداف موقع عسكري في محيط مدينة مصياف، فيما تصدت الدفاعات السورية للصواريخ وأسقطت عددا منها".

فيما قالت وكالة الأنباء اللبنانية (رسمية)، مساء الخميس، إن سربا من الطائرات الإسرائيلية عبر على علو منخفض في سماء أقضية جبيل وكسروان والمتن شمال شرق العاصمة بيروت.

Advertisements

ونشر مواطنون لبنانيون فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها لطائرات حربية إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض، في طريقها لقصف سورية.

وتعد الضربة الجوية الأخيرة، هي الأحدث في سلسلة الهجمات الإسرائيلية على مواقع تابعة للنظام السوري، في الأسابيع القليلة الماضية.

ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل على ما ذكره الإعلام في كل من سورية ولبنان حول الموضوع.

وعادة لا تعلق إسرائيل على ما يقال بخصوص قصفها مواقع في سورية.