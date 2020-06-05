أميركا: 7 قتلى في إطلاق نار بولاية ألاباما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتِل 7 أشخاص، إثر جريمة إطلاق نار، نُفّذت في ولاية ألاباما، في الولايات المتحدة الأميركية، ولفتت شرطة الولاية إلى عدم وجود "تهديد مباشر" لأهالي المنطقة، نظرا لتأمين موقع الحادثة. بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت شرطة مقاطعة "مورغان" إنها "بدأت تحقيقا في جريمة القتل"، فيما لم تشر إلى دوافعها أو هوية الجناة.

وذكرت شرطة مورغان، في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، أن 7 أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمنطقة "فاليرموسو سبرينغز" بالولاية.

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وأضافت أن "الضحايا من الذكور والإناث البالغين" دون مزيد تفاصيل.

ولفتت إلى عدم وجود "تهديد مباشر" لأهالي المنطقة، نظرا لتأمين موقع الحادثة.

وذكرت الشرطة أنها "بدأت تحقيقا في جريمة القتل"، فيما لم تشر إلى دوافعها أو هوية الجناة.