شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 357 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال مؤتمر الإحاطة اليومي بشأن كورونا أن إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة يبلغ الآن 40261 شخصا، فيما لا يزال سبعة آلاف مريض منومين داخل المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس.
كما نوه الوزير بأنه وفقاً للوائح الجديدة يجب على جميع العاملين في المستشفيات والزوار ارتداء أقنعة الوجه ابتداءً من يوم 15 يونيو الجاري.
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