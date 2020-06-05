صاعقة تضرب تجمعاً لمتظاهرين قرب البيت الأبيض

ضربت صاعقة منطقة تجمع للمتظاهرين المحتجين على مقتل جورج فلويد في واشنطن، وأصابت اثنين من العسكريين هناك. وذكرت مديرية المطافئ والإسعاف في مقاطعة كولومبيا، عبر صفحتها في "تويتر"، أن الحادث وقع في حديقة "لافاييت بارك" بالقرب من البيت الأبيض، مضيفة أنها تلقت اتصالا بعد منتصف ليل الجمعة عن تعرض عسكريين اثنين لصاعقة ضربت داخل الحديقة. وأشارت إلى أن العسكريين نقلا إلى المستشفى وأن إصاباتهما لا تهدد حياتهما. وشهدت العاصمة الأمريكية مساء الخميس، هطول أمطار غزيرة دفعت جزءا من المحتجين إلى مغادرة مكان تجمعهم قبالة البيت الأبيض.

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