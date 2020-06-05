تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل

أعلنت دائرة صحة محافظة أربيل، الجمعة، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة. وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة". من جانبها، سجّلت محافظة كركوك حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن تسجيل 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

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