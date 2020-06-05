بالصور.. ضبط اسلحة ومعدات لـ'داعش' في صحراء الرطبة

تنشر الخليج 365، صوراً لضبط اسلحة ومعدات لتنظيم "داعش" في صحراء الرطبة في الانبار. وقال قائممقام الرطبة عماد الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "قوات الجيش بالفرقة الاولى وباسناد من طيران الجيش تستولي على اسلحة ومعدات لتنظيم داعش الارهابي بعملية امنية في صحراء الرطبة ٣١٠كم غرب الرمادي".

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