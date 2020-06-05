قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين السورية

أفاددت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق البلاد. من جانبه ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار تسبب بمقتل مدنيين اثنين كحصيلة أولية أحدهما طفل، وإصابة 7 آخرين جروح بعضهم خطرة.

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