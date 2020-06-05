السعودية: خسوف اليوم ليس شرعياً

أكد عضو رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية سعد الخثلان، أن خسوف القمر مساء اليوم الجمعة، لا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي. وكتب الخثلان على "تويتر": "الخسوف لا يعتبر شرعيا كونه لا يرى بالعين المجردة، وعليه فلا تشرع له الصلاة". وأضاف: "من المتوقع خسوف القمر الفلكي مساء الجمعة.. هذا الخسوف خسوف شبه ظل.. ولا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي".



وأشار إلى أن الخسوف سيبدأ بتوقيت السعودية عند الساعة 8:45 مساء، ويبلغ ذروته عند 10:24، وينتهي بعد منتصف الليل بأربع دقائق. وأشار إلى أن الخسوف سيبدأ بتوقيت السعودية عند الساعة 8:45 مساء، ويبلغ ذروته عند 10:24، وينتهي بعد منتصف الليل بأربع دقائق.

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