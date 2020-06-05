تشيلسي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات

رياضة 2020-06-05 | 19:20 116 مشاهدة أسدل الستار على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات بشكل مبكر، وتم الإعلان عن تتويج نادي تشيلسي بلقب البطولة، على أساس احتساب نسبة النقاط بالنسبة للمباريات التي تم خوضها.



وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه تم توصل إلى قرار بالأغلبية بإنهاء موسم 2019-2020 للدوري الممتاز ودوري القسم الثاني لفرق السيدات، وتحديد المراكز بناء على نظام نقاط مقابل مباريات، بينما تقرر الصعود والهبوط بناء على «الجدارة وحين تم تعليق البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كان مانشستر سيتي يتصدر الترتيب ولكنه خاض عددا أكبر من المباريات مقارنة بتشيلسي. وكان الوصيف يبتعد عن المتصدر بفارق نقطة واحدة.وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه تم توصل إلى قرار بالأغلبية بإنهاء موسم 2019-2020 للدوري الممتاز ودوري القسم الثاني لفرق السيدات، وتحديد المراكز بناء على نظام نقاط مقابل مباريات، بينما تقرر الصعود والهبوط بناء على «الجدارة الرياضية ». وهكذا توج تشيلسي بطلا للمنافسة، وهبط ليفربول لدوري الدرجة الثانية، بينما صعد أستون فيلا للبريمييرليج لفرق السيدات. وسيمثل إنجلترا في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا لفرق السيدات تشيلسي ومانشستر سيتي.

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