مليشيات السراج ومرتزقة أردوغان يحرقون مزارع ترهونة

ارتكبت مليشيات حكومة فايز السراج والمرتزقة السوريون المدعومون من أنقرة عدة جرائم ضد المدنيين وممتلكاتهم، منذ دخولها مدينة ترهونة الليبية.

وقامت مجوعات مسلحة، الجمعة، بعدة أعمال انتقامية ضد ممتلكات المواطنين المدنيين الداعمين للجيش الوطني، حسب إفادات شهود عيان.

وأفاد شهود العيان بأن المليشيات أحرقت مزارع زيتون، واعتدت على المنازل والمحال التجارية وقامت بسرقة الممتلكات، مما اضطر مئات الأسر لترك منازلهم والنزوح شرقا باتجاه مدن إجدابيا وبنغازي.

كما تعرضت محطة كهرباء ترهونة، حسب شهود العيان، لأعمال تخريبية انقطع على إثرها التيار الكهربائي والاتصالات الأرضية والإنترنت المنزلي.

ودخلت مليشيات السراج إلى مدينة ترهونة المساندة للجيش الليبي، صباح الخميس، بعد سحب قوات الجيش الليبي منها تنفيذا لتعهدات تحت ضغوط دولية للاستمرار في محادثات لجنة 5+5 العسكرية المنبثقة عن مؤتمر برلين يناير/كانون الثاني الماضي.

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ورغم التزام قوات الجيش الليبي بما يخصه من تعهدات حول الاستمرار في المحادثات العسكرية إلا أن المليشيات إلى الوقت الحالي لم تنفذ أي من تعهداتها بسحب المرتزقة الأجانب (سوريون وتشاديون) والقوات والمستشارين الأتراك، كما اعتدت على مناطق مدنية من المؤيدة للجيش الليبي في المنطقة الغربية.

وقامت المليشيات بعمليات تصفية ضد عدد من أهالي ترهونة الرافضين للخروج من المدينة والمتمسكين بمنازلهم وسرقت محتويات هذه المنازل، وفقا لشهود العيان.



وخرجت العديد من التظاهرات السلمية في العديد من المدن مثل بنغازي والبيضاء وإجدابيا وغيرها رافضة للتدخل العسكري التركي في ليبيا واصفة إياه بـ"الاحتلال".يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من خروج فايز السراج رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي للمليشيات من أنقرة رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلنا تقدم مليشياته في المناطق التي سحب الجيش الوطني الليبي قواته منها وفقا للتعهدات الدولية.

الخميس، أعلن الجيش الوطني الليبي إعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار محذرا أنه في حالة عدم الالتزام بذلك فإن القيادة العامة سوف تستأنف العمليات وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار (5 + 5).

وأكدت القيادة على أن القرار جاء بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5 التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولإنجاح أعمالها المرتقبة.

وقررت القيادة العامة التمركز خارج العاصمة لإنجاح مناقشات (5+5) بعد أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة قبول الجيش الليبي وحكومة السراج استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة بـ(5+5) المنبثقة عن مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.