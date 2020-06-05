ضبط مخالفين لإجراءات احتواء "كورونا" بالإمارات.. والغرامة حتى 50 ألف درهم المزيد

أعلن المتحدث الرسمي لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة في الإمارات، الجمعة، عن ضبط عدد من مخالفي التعليمات، التي أقرتها سلطات الدولة لمكافحة مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) والحد من انتشاره.

وأوضح المتحدث أن أوجه المخالفات المرتكبة من قبل المخالفين، وهم من جنسيات متعددة، تعددت بين عدم الالتزام بتعليمات الحجر في المنشآت الخاصة بمجال الحجر الصحي، والخروج من المنازل في أوقات الحظر المعلن عنها، وعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي ومخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين، ومخالفة منع وتقييد التجمعات والاجتماعات في الأماكن العامة والمزارع والعزب، وأخيرا مخالفة مسؤولي الشركات لعدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي في المنشآت الخاصة.





وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحرير محاضر بالمخالفات التي ارتكبوها، لافتا إلى أن الغرامة المقررة لتلك المخالفات تتراوح ما بين 3 آلاف و50 ألف درهم وفقاً لطبيعة المخالفة.

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وأهابت النيابة العامة في الإمارات بالجمهور الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.





وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار مرض "كوفيد 19"، حرصا منها على حماية صحة وسلامة أفراد مجتمع الإمارات ودعم الجهود الحكومية في الإمارات لاحتواء تداعيات جائحة "كوفيد 19" على مختلف جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية".



