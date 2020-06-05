ترامب يقول إنّ بلاده "تجاوزت" أزمة تفشي كوفيد-19

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنّ الولايات المتحدة "تجاوزت" أزمة تفشي الوباء "إلى حد كبير"، مستنداً في إعلانه إلى التحسن في نسب البطالة برغم أنّ كوفيد-19 يستمر في حصد نحو ألف وفاة يومياً في البلاد ويواصل تفشيه المتسارع في أميركا اللاتينية.

وعلى صعيد العلاجات المنتظرة، يستمر الجدال حول فاعلية عقار هيدروكسي كلوروكين. فلم يظهر العقار تأثيراً مفيداً لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد وفقاً لمسؤولي تجربة إكلينيكية بريطانية بعنوان "ريكافري" أعلنوا الجمعة التوقف "الفوري" عن إعطاء العلاج لمرضى جدد.

وتجربة "ريكافري" (التعافي) هي أول تجربة إكلينيكية رئيسية تنشر نتائج طال انتظارها وهي من التجارب القليلة التي لم توقف اختباراتها على هيدروكسي كلوروكوين بعد نشر دراسة مجلة "ذي لانسيت" البريطانية التي اثارت جدلاً قبل سحبها. وقد أشارت دراسة "ذي لانسيت" إلى عدم فعالية الدواء لا بل إلى تأثيره الضار على مرضى كورونا.

وتعليقاً على التراجع المفاجئ لمعدّل البطالة في أيار/مايو في الولايات المتحدة (13,3% في هذا الشهر بينما كانت تحليلات تتوقع أن يناهز 20%)، تفاخر ترامب "بقوّة" الاقتصاد الأميركي.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض "هذه القوة أتاحت لنا تجاوز هذا الوباء الفظيع، لقد تجاوزناه إلى حدّ كبير".

وأضاف "اتخذنا كل القرارات التي كان يجب اتخاذها" في حين يتعرّض لانتقادات بسبب إدارته للأزمة الصحية.

وسُجّل منسوب التفاؤل نفسه في فرنسا حيث أعلنت السلطات العلمية الجمعة أنّ الوباء صار "تحت السيطرة".

ويُفترض أن يعيد قصر فيرساي، أحد المواقع الأكثر ارتياداً في العالم، فتح أبوابه السبت مع فرض وضع كمامة والحد من عدد الزوّار، بعد أكثر من 82 يوماً من العزل، لكن من دون سياح أميركيين وآسيويين يشكلون عادة 30% من مرتاديه.

في أوروبا، حيث لا يزال يتراجع عدد الأشخاص الذين يتمّ نقلهم إلى المستشفيات، عزز البنك المركزي الأوروبي أدواته لمكافحة الركود والدين العام، عبر مضاعفة المبالغ المخصصة لدعم الاقتصاد وتمديد مهلتها، في مؤشر إلى أن الأزمة ستستمرّ لسنوات.

ويتواصل الاستئناف التدريجي لتنقّل الأشخاص مع اقتراب الموسم الصيفي: وتفتح تشيكيا الجمعة حدودها مع النمسا وألمانيا، قبل عشرة أيام من الموعد المحدد سابقاً. وسيُسمح باستئناف الرحلات إلى المجر أيضاً.

واتفق وزراء الداخلية الأوروبيون الجمعة على التنسيق بشأن إعادة الفتح التدريجية لحدود الاتحاد الأوروبي الخارجية ومنطقة شنغن، في حدث لا يتوقع أن يبدأ قبل بداية تموز/يوليو مع أنّ القرار بالخصوص ليس جماعيا.

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وقررت سويسرا إعادة فتح حدودها مع كافة دول الاتحاد في 15 حزيران/يونيو.

وأعلنت الحكومة الإيرلندية تسريع وتيرة تخفيف اجراءات العزل المفروضة منذ أواخر آذار/مارس، بعد التقدم المحرز في إطار مكافحة الوباء. وسيتم ذلك بدءا من الإثنين.

ولكن في أميركا اللاتينية، البؤرة الجديدة لتفشي الوباء، صارت البرازيل التي تعد 212 مليون نسمة خلف الولايات المتحدة وبريطانيا لكنها تتقدم على ايطاليا، لتصبح ثالث دولة أكثر تضررا بالوباء في العالم. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أكثر من 34 ألف وفاة بالفيروس مع تسجيل رقم قياسي جديد من الوفيات اليومية بلغ 1473.

غير أنّ المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر أنّ هذه الأرقام أدنى بكثير من الواقع.

ويواصل الوباء انتشاره السريع في بقية أنحاء أميركا اللاتينية ليزيد من الضغوط على الأنظمة الصحية.

وأمام النقص الخطير في الأوكسيجين اللازم لابقاء المرضى على قيد الحياة، أعلنت حكومة البيرو أن عدد الوفيات تجاوز عتبة الخمسة آلاف.

وقالت اولغا برافو (44 عاما) في ليما "لم يعد لديهم الأوكسيجين في الداخل (المستشفى)، لقد اضطررت لشراء عبوتين لكي أتمكن من نقل والدي" الى المستشفى.

ويتسارع انتشار الوباء أيضا في المكسيك التي تجاوزت الأربعاء عتبة ألف وفاة في 24 ساعة للمرة الأولى. والحصيلة الإجمالية تتجاوز 11 ألف وفاة.

على المستوى العالمي، تسبب الوباء بوفاة أكثر من 387 ألف شخص منذ أن ظهر في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي في الصين. وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا (مع 108 آلاف وفاة) تليها بريطانيا (39 ألفا و904) والبرازيل (34 ألفا و21) وايطاليا (33 ألفا و689).