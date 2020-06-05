شكرا لقرائتكم لقاء بين حفتر وعقيلة صالح برعاية مصرية لتقريب وجهات النظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت مصادر لقناتي "العربية" والحدث انعقاد لقاء اليوم الجمعة، بين قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح برعاية مصرية.
وبحسب المصادر، هدف اللقاء "لتقريب وجهات النظر ووضع رؤية موحدة للصف الليبي لمنع أي اختراق للمؤسسات الليبية، بالإضافة لسعيه لتوحيد الصفوف".
وناقش المسؤولان خلال اللقاء مبادرة عقيلة صالح بشأن الوضع في ليبيا.
وأكدت المصادر أن "مصر ترعى الملف الليبي للحفاظ على ليبيا من التقسيم"، مشدداً على أن القاهرة "لن تسمح بمحاولات تقسيم الشعب الليبي".
وأضافت المصادر أن "مصر تعمل على دعم الشعب الليبي وستعمل على توحيد الصف الليبي ضد المرتزقة وضد الميلشيات المسلحة".
وشددت المصادر على أن "موقف مصر ثابت حول ضرورة سحب الميلشيات المسلحة من ليبيا فوراً دون أي شروط أو قيود".
في المقابل، ذكرت مصادر أخرى لقناتي "العربية" و"الحدث" أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج غادر أنقرة متوجهاً إلى طرابلس.
ودعا السراج إلى اجتماع لغرف عمليات الوفاق العسكرية للتشاور حول المباحثات القادمة.
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