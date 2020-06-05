شكرا لقرائتكم الرئيس التونسي: الحل بليبيا يجب أن يتم دون أي تدخل خارجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية، الجمعة، أن تونس لن تكون جبهة خلفية لأي طرف وهي متمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا، داعيا إلى أن يكون الحل ليبياً- ليبياً دون أي تدخل خارجي.

ووجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق الجمعة، الشكر للجنود الأتراك بعد السيطرة على مدينة ترهونة الليبية.

وأقر الرئيس التركي بقيادة قوات تركية لكتائب الوفاق في السيطرة على ترهونة.

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وأفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، الجمعة، بأن تشكيلات الوفاق بقيادة تركية اقتحمت مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس. وأضاف أن تشكيلات الوفاق دخلت ترهونة تحت غطاء من "المسيرات" التركية، من 3 محاور، باستخدام أسلحة متطورة حصلت عليها من تركيا.

وكانت قوات الوفاق أعلنت استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس. وتبعد ترهونة حوالي 95 كيلومترا من العاصمة، وهي تعد بوابة رئيسية للدخول إلى طرابلس.

وفي وقت سابق، خرج المئات من سكان مدينة ترهونة الليبية للتصدي لما وصفوه بالاحتلال التركي لمدينتهم، ولصد هجوم قوات الوفاق المدعومة بمرتزقةٍ سوريين وقوات تركية.

وكان الجيش الوطني الليبي أكد في وقت سابق أنه أسقط مسيرة ليبية قرب بني وليد، في حين أعلنت القيادةُ العامة للقوات المسلحة الليبية أنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج العاصمة طرابلس، مع شرط التزام حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار.